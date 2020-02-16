القافلة الثقافية بالعصافرة تناقش «دور الشباب فى تنمية المجتمع»

استقبل أهالي قرية العصافرة بمركز المطرية القافلة الرابعة التي ينظمها بيت ثقافة المطرية، وبدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان «دور الشباب فى تنمية المجتمع» حاضرها أحمد غنيم مدير عام بالشباب والرياضة، تحدث عن دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنمية قدرات الشباب المصري وإعداد الشباب علميا وثقافيا وجسديا لبناء وطن قوي، بجانب ورشة فنية للرسم والتلوين للأطفال بالقرية، بالإضافة إلى مسابقة في الشعر والمعلومات العامة والغناء.وأعقبها عرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية وباقة من الأغاني الشعبية والتراثية ومنها بلدي مصر، يا ليل أنا، ياما زقزق القمر علي ورق الليمون، واختتم العرض برقصة التنورة، واختتمت الفعاليات بأمسية شعرية شارك فيها الشعراء أحمد فياض، فاطمة فياض، عيد خليل بمجموعة من القصائد حول حب الوطن.