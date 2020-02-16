3 قرارات تنظيمية بتعيينات جديدة في «الحركة الوطنية»

أصدر اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، ثلاث قرارات تنظيمية جديدة حملت أرقام "١٠ و١١ و١٢".وأوضح "الحركة الوطنية"، أن القرار رقم ١٠ شمل تعيين حسن المتولي حسن زيادة أمينا عاما للحزب بمحافظة الدقهلية، وتكليفه بإعادة بتشكيل الأمانة العامة للحزب بالمحافظة وتشكيل الأمانات الفرعية بالمراكز والأقسام والقرى.وأضاف أن شمل القرار رقم ١١ تعيين اللواء محمد سعد كامل علي بطيشة أمينا عاما للحزب بمحافظة الإسكندرية وتكليفه بإعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب بالمحافظة وتشكيل الأمانات الفرعية بالمراكز والأقسام والقرى.وأشار البيان إلى أن القرار رقم ١٢ شمل تعيين عبد الحميد علي شعير عضوا بالأمانة العامة المركزية للحزب الحركة الوطنية.