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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

3 قرارات تنظيمية بتعيينات جديدة في «الحركة الوطنية»

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:13 م
اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد
حسين العمدة
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أصدر اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، ثلاث قرارات تنظيمية جديدة حملت أرقام "١٠ و١١ و١٢".

وأوضح "الحركة الوطنية"، أن القرار رقم ١٠ شمل تعيين حسن المتولي حسن زيادة أمينا عاما للحزب بمحافظة الدقهلية، وتكليفه بإعادة بتشكيل الأمانة العامة للحزب بالمحافظة وتشكيل الأمانات الفرعية بالمراكز والأقسام والقرى.

وأضاف أن شمل القرار رقم ١١ تعيين اللواء محمد سعد كامل علي بطيشة أمينا عاما للحزب بمحافظة الإسكندرية وتكليفه بإعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب بالمحافظة وتشكيل الأمانات الفرعية بالمراكز والأقسام والقرى.

وأشار البيان إلى أن القرار رقم ١٢ شمل تعيين عبد الحميد علي شعير عضوا بالأمانة العامة المركزية للحزب الحركة الوطنية.

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