مقتل 4 يمنيين بينهم رضيعة بانفجار عبوة ناسفة جنوب الحديدة

قُتل أربعة مدنيين بينهم رضيعة بانفجار عبوة ناسفة تتهم القواتُ اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، جماعة "الحوثيين" المدعومة من إيران، بزرعها بإحدى مناطق جنوب محافظة الحديدة.وذكر المركز الإعلامي "لألوية العمالقة" العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، مساء اليوم الأحد، أن "عبوة ناسفة زرعها الحوثيون انفجرت بسيارة تقل أسرة في منطقة موشج جنوب الخوخة (جنوب الحديدة)"، موضحًا أن العبوة تسببت في مقتل رب الأسرة وزوجته وابنتهما التي لم يتجاوز عمرها أسبوعا واحدا، ورابع كان معهم، في حين أصيبت فتاة أخرى.واتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"مواصلة زرع العبوات الناسفة التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في الطرقات الفرعية والعامة في الحديدة".وكانت القوات اليمنية المشتركة أعلنت، في الثاني من فبراير الجاري، تفكيك حقل مكون من 44 لغما وعبوة ناسفة، في الحديدة، اتهمت "الحوثيين" بزراعته.وذكر المركز الإعلامي "لألوية العمالقة" أن "فريق نزع الألغام في اللواء الثاني عمالقة عثر على حقل يحتوي على 21 لغمًا و23 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام زرعها الحوثيون في حي منظر جنوب مدينة الحديدة".