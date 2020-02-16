رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 يمنيين بينهم رضيعة بانفجار عبوة ناسفة جنوب الحديدة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:09 م
انفجار
انفجار
عبير سليم
طباعة
قُتل أربعة مدنيين بينهم رضيعة بانفجار عبوة ناسفة تتهم القواتُ اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، جماعة "الحوثيين" المدعومة من إيران، بزرعها بإحدى مناطق جنوب محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي "لألوية العمالقة" العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، مساء اليوم الأحد، أن "عبوة ناسفة زرعها الحوثيون انفجرت بسيارة تقل أسرة في منطقة موشج جنوب الخوخة (جنوب الحديدة)"، موضحًا أن العبوة تسببت في مقتل رب الأسرة وزوجته وابنتهما التي لم يتجاوز عمرها أسبوعا واحدا، ورابع كان معهم، في حين أصيبت فتاة أخرى.

واتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"مواصلة زرع العبوات الناسفة التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في الطرقات الفرعية والعامة في الحديدة".

وكانت القوات اليمنية المشتركة أعلنت، في الثاني من فبراير الجاري، تفكيك حقل مكون من 44 لغما وعبوة ناسفة، في الحديدة، اتهمت "الحوثيين" بزراعته.

وذكر المركز الإعلامي "لألوية العمالقة" أن "فريق نزع الألغام في اللواء الثاني عمالقة عثر على حقل يحتوي على 21 لغمًا و23 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام زرعها الحوثيون في حي منظر جنوب مدينة الحديدة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة عينة تحليل السيدة المشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور

منذ يوم

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

منذ ساعة و 17 دقيقة

لحظة وصول السيسي جنازة قائد القوات الجوية الأسبق (فيديو)

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

لحظة وصول السيسي جنازة قائد القوات الجوية الأسبق (فيديو)

«المهن الموسيقية» تمنع مطربي المهرجانات من الغناء

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

إنفوجراف

image description

يارا وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
ماجد حبته
الشكوى رقم مليون!
المزيد

الثقافة

أحمد الشافعي: «أسوان للفنون» أحد مكتسبات وزارة الثقافة

القافلة الثقافية بالعصافرة تناقش «دور الشباب فى تنمية المجتمع»

طبعة مصرية من «الديوان الإسبرطي» لـ عبدالوهاب عيساوي قريبا

قصور الثقافة تبحث عن مواهب: مصرية تخطف الأنظار