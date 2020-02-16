أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

دعت أستاذة فلسفة وجامعية بريطانية إلى عدم الإنجاب بين البشر من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، معتبرة أن الأطفال أسوأ شيء على الكوكب، وأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الكوكب هي التوقف عن إنجاب الأطفال.وقالت أستاذة الفلسفة باتريشيا ماكورماك، من جامعة أنجليا روسكين، كامبريدج إن الإنجاب "أسوأ شيء يمكنك القيام به" مشيرة إلى أن نسب الكربون بالكوكب ارتفعت بسبب الزيادة السكانية العالمية، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقالت الصحيفة إن كتاب ماكورماك الجديد "The Ahuman Manifesto" أثار غضب الناس في جميع أنحاء العالم، حيث وصفتها إحدى وكالات الأنباء الإيطالية بأنها إنسانة "موهومة" فما قالت الأستاذة الجامعية إنها تلقت تهديدات بالقتل.ودافعت ماكورماك عن موقفها قائلة "أنا ببساطة أقترح ألا يتكاثر الناس".