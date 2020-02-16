«الصحة» تكشف حالة الأجنبي حامل فيروس كورونا بمصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحالة الصحية للعائدين من الصين مستقرة تمامًا، ولم تظهر إصابة أي منهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كان هناك حالات اشتباه نُقلت إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات المعملية لها وجاءت النتيجة سلبية.وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن موعد خروج المحتجزين بالحجر الصحي غدًا الإثنين، وتم تجهيز الأتوبيسات التي تقلهم، واتخاذ إجراءات نقلهم لمحل إقامتهم، موضحًا أن هناك آلية لمتابعة حالتهم الصحية في مقر إقامتهم من خلال قطاع الطب الوقائي للاطمئنان عليهم.وأوضح أن الفندق الذي كان يقيمون فيه سيتم تطهيره وتعقيمه تعقيمًا كاملًا وهو مسئولية وزارة الصحة والطب الوقائي، وبعدها سيكون صالحًا لاستقبال النزلاء.أما عن حامل فيروس كورونا، فأوضح مجاهد أنه موجود في المكان المخصص للعزل ويتم متابعته صحيًا، وهناك احتمالية أن مناعته تغلبت على فيروس كورونا.ولفت إلى أن كل المخالطين له تم إجراء تحليل لهم، ونتائجهم جاءت سلبية، وهم الآن معزولين ذاتيًا بأماكن إقامتهم، تحت إشراف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وهناك فريق طبي يتابعهم كل 8 ساعات.