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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطيران اللبناني» تلغي دولرة تذاكر السفر بعد تدخل الحكومة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:03 م
الطيران اللبناني
الطيران اللبناني
أ ش أ
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ألغت شركة الطيران الوطنية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) قرارها ببيع تذاكر السفر بالدولار الأمريكي حصرًا، بعد تدخل من جانب رئيس الحكومة حسان دياب بطلب الإلغاء، وذلك بعد لغط كبير تسبب فيه القرار الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد.

وذكرت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان الليلة، أنه سيتم العمل على التوصل إلى آليات وحلول أخرى من شأنها، أن تراعي مصلحة المواطنين اللبنانيين، وواقع الشركة، فيما كان رئيس الوزراء حسان دياب، قد أعلن في وقت سابق، أنه طلب من رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، إلغاء قرار تسعير تذاكر السفر بالدولار، بعدما اتصالات عديدة للوقوف على حيثيات صدور القرار.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من اليوم أن تذاكر السفر الصادرة عنها ستكون بالدولار الأمريكي حصرا دون الليرة اللبنانية، وذلك بعدما كان البيع يتم داخل الشركة بالليرة اللبنانية في حين كانت مكاتب السياحة والسفر تقوم ببيع تذاكر الشركة بالدولار الأمريكي في وقت يشهد فيه السوق اللبناني حالة من الشُح الكبير في الدولار، وانخفاض قيمة العملة اللبنانية بنحو 60% أمام الدولار، وهو الأمر الذي طلب معه القطاع السياحي بتحقيق المساواة باعتبار أن الأمر يعرضهم لخسائر كبيرة.

وقوبل قرار تسعير تذاكر سفر طيران الشرق الأوسط بالدولار، بغضب سياسي وبرلماني كبير، كما بدا لافتا حالة التضارب بين البيان الصادر عن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة وبيان رئاسة الجمهورية، فبينما شكرت النقابة الرئيس اللبناني ميشال عون على مساهمته في التوصل إلى قرار التسعير بالدولار.

ويشهد لبنان تدهورًا ماليًا واقتصاديا ونقديًا كبيرًا وعلى نحو غير مسبوق لاسيما في مستوى نقص السيولة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى لانخفاض قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 60% مقابل الدولار.

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