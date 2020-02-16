رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تشارك في اجتماع ميونيخ لمتابعة تطورات أوضاع ليبيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:56 م
صبري بوقادوم
صبري بوقادوم
أ ش أ
طباعة
شارك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الأحد، بميونيخ في الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم: إن الرئيس عبد المجيد تبّون، كان قد قاد الوفد الجزائري في ذلك المؤتمر الذي عقد في 19 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن عددًا من المشاركين في اجتماع ميونيخ اليوم، ومنهم وزير الخارجية الألماني هيكو ماس وممثلة الامم المتحدة، قد نوها بمبادرة الجزائر التي أطلقت في اجتماع دول الجوار، الذي استضافته الجزائر في يناير الماضي.

وبحسب البيان، فقد أجرى بوقادوم على هامش هذا الاجتماع، محادثات مع العديد من المسؤولين سيما السيد ماس، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادابوم غيبرييسوس، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس قسم عمليات السلام جون بيار لاكروا.

أضاف البيان أن بوقادوم أجرى، أيضًا، محادثات مع أمين وزارة الدفاع الالمانية توماس سيبرهورن.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصور الأولى للمخطط التطويري لميدان التحرير

منذ ساعة و 25 دقيقة

«المهن الموسيقية» تمنع مطربي المهرجانات من الغناء

منذ حوالي 21 ساعة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

لحظة وصول السيسي جنازة قائد القوات الجوية الأسبق (فيديو)

«المهن الموسيقية» تمنع مطربي المهرجانات من الغناء

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

إنفوجراف

image description

يارا وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
ماجد حبته
الشكوى رقم مليون!
المزيد

الثقافة

أحمد الشافعي: «أسوان للفنون» أحد مكتسبات وزارة الثقافة

القافلة الثقافية بالعصافرة تناقش «دور الشباب فى تنمية المجتمع»

طبعة مصرية من «الديوان الإسبرطي» لـ عبدالوهاب عيساوي قريبا

قصور الثقافة تبحث عن مواهب: مصرية تخطف الأنظار