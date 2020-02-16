CNN تكشف كواليس مؤامرة «ترامب-أردوغان» لتبرئة بنك تركي

كشفت شبكة CNN الأمريكية أن هناك مخاوف كبيرة بين المُدّعين العامين في نيويورك بسبب تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحماية بنك خلق التركي من العقوبات والإدانة الأمريكية لمساعدة إيران على تجنب عقوبات واشنطن.وأكدت الشبكة الأمريكية أن ترامب أصدر تعليماته لمسئول كبير في نيويورك لعدم إدانة البنك التركي، وتابعت أن ترامب أمر النائب العام وليام بار بإسقاط التهم الموجهة لبنك خلق التركي الحكومي.قالت الشبكة: "هناك مخاوف بشأن التدخل السياسي المحتمل في قضاء نيويورك، حيث يتعامل المدعون العامون في مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن مع القضايا البارزة مع مجموعة واسعة من الآثار الجيوسياسية، بما في ذلك الملاحقات القضائية المتعلقة بالإرهاب وكذلك التحقيقات التي تنطوي على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية، كل هذا يمكن أن يتعارض مع مصالح البيت الأبيض".وقال مصدر مطلع: "قاد بار شخصيًا جهودًا العام الماضي للتفاوض على تسوية مع البنك كان من شأنها أن تسمح له بتجنب لائحة الاتهام بعد أن ضغط أردوغان على ترامب لتبرئة البنك".ويحقق رون وايدن وهو ديمقراطي بمجلس الشيوخ، في تدخل ترامب في تحقيقات وزارة العدل وملاحقة بنك خلق وقال إن شكوكه تأكدت.