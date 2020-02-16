نقيب سابق للمحامين: الانتخابات المقبلة فاصلة في تاريخ المهنة

أكد جلال شلبي، نقيب محامي الغربية السابق، أن دورة مجلس المحامين الحالية فاصلة في تاريخ نقابة المحامين ومهنة المحاماة، فإما نكون أو لا نكون، مضيفًا أنه لا بدّ من إعداد جيل قوي من شباب المحامين قادر على النهوض بالنقابة، ليعيد لها مجدها وتاريخها.ووجه نقيب الغربية السابق خلال كلمته باللقاء المفتوح لنقيب المحامين بمحامي طنطا الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالجامعة، الشكر للنقيب العام سامح عاشور على ما قام به من تطوير في مشروعي العلاج والمعاش، متمنيًا الاستمرار في تطوير الخدمات النقابية.