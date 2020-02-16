الجيش العربي السوري يؤمن محيط حلب بالكامل

أفادت شبكة روسيا اليوم، مساء اليوم، بأن الجيش العربي السوري يؤمن محيط مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على كامل حي جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون وصالاتها الصناعية شمال غرب المدينة.وكانت وكالة الأنباء الرسمية سانا، أفادت في وقت سابق من مساء اليوم، بأن وحدات الجيش العربي السوري حررف على دفعات مناطق "القصر العدلي ـ أبنية وعد ـ بناء النعناعي ــ شويحنة ـ معارة الأرتيق ـ حريتان ـ عندان ـ حيان ـ بيانون ـ بابيص ـ كفر داعل ـ الهوتة الجوانية ـ الهوتة البرانية ـ بشنطرة ـ جمعية الكهرباء الثانية ـ جمعية المخابز ـ جمعية الاتحاد العربي ـ جمعية السماح ـ جمعية آذار ـ مجينة ـ بشقاتين ـ قيلون ـ جمعية الفنار، في غرب وشمال غرب حلب".