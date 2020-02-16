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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش العربي السوري يؤمن محيط حلب بالكامل

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:51 م
الجيش السوري
الجيش السوري
عبير سليم
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أفادت شبكة روسيا اليوم، مساء اليوم، بأن الجيش العربي السوري يؤمن محيط مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على كامل حي جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون وصالاتها الصناعية شمال غرب المدينة.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية سانا، أفادت في وقت سابق من مساء اليوم، بأن وحدات الجيش العربي السوري حررف على دفعات مناطق "القصر العدلي ـ أبنية وعد ـ بناء النعناعي ــ شويحنة ـ معارة الأرتيق ـ حريتان ـ عندان ـ حيان ـ بيانون ـ بابيص ـ كفر داعل ـ الهوتة الجوانية ـ الهوتة البرانية ـ بشنطرة ـ جمعية الكهرباء الثانية ـ جمعية المخابز ـ جمعية الاتحاد العربي ـ جمعية السماح ـ جمعية آذار ـ مجينة ـ بشقاتين ـ قيلون ـ جمعية الفنار، في غرب وشمال غرب حلب".

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