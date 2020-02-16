رئيس الإسكندرية للبترول يفتتح محطة كهرباء الوحدة 4 تقطير (صور)

افتتح الكيميائى مدحت بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، محطة كهرباء الوحدة 4 تقطير، وذلك بحضور قيادات الشركة.وكانت شركة الإسكندرية للبترول انتهت من أعمال إحلال وتجديد لمحطة كهرباء الوحدة بالكامل، حيث تم تغيير جميع اللوحات المعدنية لتغذية وحدات تقطير ٢ و٤ والحوض الفاصل.وأوضحت الشركة، أنه تم توريد لوحات على أحدث تكنولوجيا، والتى تتوافق مع احتياجات العمل لعدم تأثر الوحدات بأعمال الصيانة الكهربائية للإنتاج، حيث تم تغيير جميع اللوحات ٦ كيلو وأرضيات المحطة.ووجه رئيس الشركة الشكر لمدير عام الهندسة الكهربائية المهندس سالم سيد أحمد، ومدير قطاع مهندس أحمد رضوان، والمهندس محمد سعيد، والفنيين، عبد الحميد حجر، وإسلام على خوجة، وأفراد الورش والورادي.