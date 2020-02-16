رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني نمساوي: وضع اللاجئين فى الجزر اليونانية حرج للغاية

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:42 م
هيربرت كيكل
هيربرت كيكل
أ ش أ
طباعة
قال هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية – ثالث أكبر الأحزاب النمساوية، اليوم الأحد، إن الوضع في الجزر اليونانية حرج للغاية، بعدما اكتظت مخيمات اللاجئين بالكامل، ما يمثل تهديدًا لكل دول أوروبا ويحمل مخاطر أمنية واسعة.

وأضاف كيكل الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية فى الحكومة السابقة فى البلاد، فى تصريح اليوم أن احتمالية نشوب الصراعات فى معسكرات اللاجئين هائلة، والتزايد المتصاعد للأعداد ينذر بموجات جديدة من تصاعد مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتساءل كيكل عن مدى جاهزية الحكومة النمساوية لاحتمالات وشيكة، بأن يشق هؤلاء الأشخاص طريقهم إلى النمسا، معتبرًا أن جهود تأمين الحدود غير كافية ولا تجعل الاوضاع المحيطة بالسكان فى الداخل آمنة.

ودعا كيكل الحكومة إلى الاستعداد الجيد لنشوب أزمة لاجئين جديدة، لافتًا إلى أن هذا الامر يتطلب تقييما واسعًا وسريعًا للموقف فى الجزر اليونانية ومدى تطور الازمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 20 ساعة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

منذ أقل من ساعة

الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

إنفوجراف

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

مقالات الرأي
نرمين يسر
"الفارس والأميرة" يفتتح منجم أفلام التحريك المصرية
يوسف إدوارد
هشاشة "عظام"
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
المزيد

الثقافة

«بيت الحكمة» تشارك في الملتقى التوظيفي الأول لخريجي جامعة بدر

«دار الكتب والوثائق» تستعرض مشكلات الناشرين المصريين

«مصر يا بهية والشموسة».. أغانى للأطفال بين الماضى والحاضر بثقافة القاهرة

«عاش هنا» يضم منزل المخرج الراحل أحمد توفيق