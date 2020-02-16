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محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول طائرتين إلى طوكيو لإجلاء أمريكيين من سفينة موبوءة بكورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:34 م
كورونا
كورونا
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وصلت طائرتان مستأجرتان من طراز (بوينج 747) إلى العاصمة اليابانية طوكيو، يعتقد أنهما من أجل الأمريكيين الذين يتم إخلاؤهم من على متن سفينة السياحة (دايموند برينسيس) الخاضعة لحجر صحي قبالة سواحل البلاد إثر تفشي فيروس كورونا بها.

وهبطت الطائرتان التابعتان لشركة طيران (كاليتا) في مطار طوكيو هانيدا الدولي في تمام الساعة 8:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان).

تجدر الإشارة إلى أن 46 أمريكيًا مصابون بفيروس كورونا المستجد وموجودون على متن السفينة، وأن السفارة الأمريكية في طوكيو قد أوضحت أمس السبت أن أي مواطن أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد أو من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، لن يتمكن من صعود الطائرة المستأجرة وسيتعين عليه البقاء في المستشفيات اليابانية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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