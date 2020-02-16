وصول طائرتين إلى طوكيو لإجلاء أمريكيين من سفينة موبوءة بكورونا

وصلت طائرتان مستأجرتان من طراز (بوينج 747) إلى العاصمة اليابانية طوكيو، يعتقد أنهما من أجل الأمريكيين الذين يتم إخلاؤهم من على متن سفينة السياحة (دايموند برينسيس) الخاضعة لحجر صحي قبالة سواحل البلاد إثر تفشي فيروس كورونا بها.وهبطت الطائرتان التابعتان لشركة طيران (كاليتا) في مطار طوكيو هانيدا الدولي في تمام الساعة 8:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان).تجدر الإشارة إلى أن 46 أمريكيًا مصابون بفيروس كورونا المستجد وموجودون على متن السفينة، وأن السفارة الأمريكية في طوكيو قد أوضحت أمس السبت أن أي مواطن أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد أو من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، لن يتمكن من صعود الطائرة المستأجرة وسيتعين عليه البقاء في المستشفيات اليابانية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.