أحمد عصام يُبهر جمهور استاد القاهرة في «الفالنتين»

بعد العرض المدهش الذي قدمه النجم أحمد عصام في احتفالية رأس السنة وحصده نسبة تفاعل من قبل الجمهور الذي أبهر بجمالية الشو الذي اعتبر، أيضًا، العرض الأقوى في رأس السنة، يعود نجم الفايرووركس أحمد عصام مجددًا لإبهار ملايين المشاهدين الذين تابعوا العرض العالمي مباشرة على DMC.وبدأ عصام عرضه، الذي كانت مدته ربع ساعة، وفور بدء الشو تحولت سماء القاهرة إلى لوحة فنية مدهشة وألهبت الأنماط المتغيرة والألوان البراقة للألعاب النارية، حماس جميع المشاهدين رافقتها هتافات الحضور حيث قاموا بتصوير اللحظات المدهشة التي لا تنسى ليتقاسموا مشاعر الفرح والبهجة مع أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.وتألف عرض الألعاب النارية من عدة فقرات حمل كل منها طابعًا خاصًا؛ تماشيًا مع أنغام مقطوعات موسيقية مستوحاة من مناسبة «الفالنتين».ولم يكن عرض الألعاب النارية مجرد احتفال عادي بمناسبة عيد الحب، بل هو احتفال بحب مصر، حيث أنير اسم مصر إلى جانب قلب إهداءً للشعب المصري.على جانب آخر، يترقب جمهور أحمد عصام حفله بالشيخ زايد مع النجمين تامر حسني ونانسي عجرم يوم 28 فبراير الجاري.