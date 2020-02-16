الرئاسة الفلسطينية: التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمر ولكنه لن يبقى للأبد

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، أن التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي مستمر، منبها إلى أنه لن يبقى للأبد.وأضاف أبو ردينة خلال لقائه مع صحفيين إسرائيليين في مقر المقاطعة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بأن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لن تستمر للأبد، لكن وفي حال وافقت إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس فسيتم التوقيع على هكذا اتفاق خلال أسبوعين، على حد تعبيره.وأضاف الوزير الفلسطينى السابق أشرف العجرمي خلال اللقاء، أن السلطة تدرس وقف التنسيق الأمني وعدم تطبيق الاتفاقيات حال ضم المستوطنات بشكل أحادي الجانب، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.وأضاف العجرمي أن السلطة الفلسطينية قاطعت الإدارة الأمريكية سياسيا ولكنها تحافظ على العلاقات الأمنية بين وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" وأجهزة الأمن الفلسطينية.وأعلن المستشار الديني للرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن نتنياهو يكذب ويخادع وأنه لا يوجد تطبيع عربي مع إسرائيل وأن نتنياهو يعرض فكرة حل الدولتين للخطر.وجاءت زيارة الوفد الإعلامي الإسرائيلي لرام الله ولقاء قيادات السلطة بتنسيق من لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التي يرأسها القيادي بحركة فتح محمد المدني.وتم عقد لقاء بين الوفد ومسؤولين بالسلطة في قاعة متحف الشهيد ياسر عرفات في رام الله، حيث زار الوفد عقب اللقاء متحف الرئيس الراحل.