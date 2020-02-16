«الكهرباء» تنفي وجود حساب على «فيسبوك» لنائب الوزير

نفت وزارة الكهرباء والطاقة ما تردد مؤخرًا بشأن معلومات تم استياقها من صفحة غير صحيحة خاصة بالمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنه لا توجد صفحة على أي من مواقع التواصل تخص نائب وزير الكهرباء وأنه سيتم أخذ الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه الصفحات، لذا وجب التنبيه والتأكيد على أن أى معلومات تخص الوزارة يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية.