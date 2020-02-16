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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء» تنفي وجود حساب على «فيسبوك» لنائب الوزير

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:27 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عمرو خان
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نفت وزارة الكهرباء والطاقة ما تردد مؤخرًا بشأن معلومات تم استياقها من صفحة غير صحيحة خاصة بالمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنه لا توجد صفحة على أي من مواقع التواصل تخص نائب وزير الكهرباء وأنه سيتم أخذ الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه الصفحات، لذا وجب التنبيه والتأكيد على أن أى معلومات تخص الوزارة يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية.

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