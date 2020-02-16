لبنان: نقص الدولار يتسبب في أزمة كبيرة بتسعير تذاكر طيران

اتسع نطاق أزمة نقص الدولار الأمريكي في لبنان، وانعكاساتها السلبية على القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة، حيث أعلنت شركة الطيران الوطنية (طيران الشرق الأوسط)، أن تذاكر السفر الصادرة عنها وكافة شركات الطيران العاملة في لبنان، ستكون بالدولار الأمريكي حصرًا دون الليرة اللبنانية، الأمر الذي أثار انتقادات سياسية كبيرة واستدعى تدخلا من رئاسة الجمهورية.وكانت شركة طيران الشرق الأوسط، قد أعلنت أنه ابتداء من غد الإثنين، سيكون سداد قيمة تذاكر الطيران للراغبين في السفر عن متنها بالدولار فقط، على أن يكون سداد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية.وأثار القرار حفيظة المواطنين وعدد من السياسيين والنواب اللبنانيين، والذين أكدوا أن قرار الشركة يخالف أحكام القانون، لاسيما قانوني النقد والتسليف، وحماية المستهلك.في المقابل، رحبت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان، بقرار شركة طيران الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه جاء نتاج جهد واتصالات بذلته النقابة مع الجهات المعنية بالقطاع وممثلي شركات الطيران في لبنان.وأضافت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، أن فحوى شكوى وفد نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة الذي كان قد التقى برئيس الجمهورية، أن شركة طيران الشرق الاوسط تبيع تذاكر السفر للمواطنين بالليرة اللبنانية، في حين تلزم مكاتب السفر أن تدفع بالدولار ثمن البطاقات التي تشتريها لزبائنها، الأمر الذي الحق ضررًا وغبنا بمكاتب السفر والسياحة في ظل أزمة النقص الحاد للدولار.وتزامن مع اندلاع الانتفاضة اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي، حدوث تراجع وتدهور كبيرين في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية في لبنان، لاسيما في مستوى نقص السيولة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى وقوع أزمات متعددة ومتفاقمة في قطاعات حيوية وأساسية في البلاد مثل المحروقات والأدوية والمعدات الطبية والقمح، وتراجع حركة الصناعة والاستيراد والتصدير بصورة لافتة.