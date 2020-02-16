سلعوة تصيب 14 طفلًا في «الريرمون» بالمنيا

هاجمت سلعوة أهالي قرية «الريرمون» بمركز ملوي في المنيا، وأصابت 14 طفلا وتم نقلهم إلى مستشفى ملوى العام، حيث أجريت لهم الإسعافات الطبية اللازمة.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، بلاغا من أهالي قرية «الريرمون» بمهاجمة سلعوة لهم وإصابة 14 طفلا، وهم (عبدالله يحيى أحمد 12 سنة، وأميرة نادي حامد 12 سنة، عائشة جمال عبدالغني 6 سنوات، عبدالمالك ماهر عبدالمالك 4 سنوات، يوسف عادل حامد 12 سنة، آية جمعة محمد 15 سنة، مصطفى عادل قطب 10 سنوات، يوسف رمضان خلف 8 سنوات، كريم إسماعيل على 10 سنوات، يوسف محمد عباس 7 سنوات، وأحمد حميدة عبدالحميد 10 سنوات، محمد عبدالعظيم أحمد 10 سنوات، يوسف محمد حجازي 7 سنوات، يوسف محمد السيد على سنة).وطعمت مستشفى ملوي العام الأطفال المصابين ضد عقر الكلب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.