الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن من الجنسية الصينية، وفقا لما أفادت به فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت الجمعة، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا الجديد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات، ليصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.والحالة الأولى التي تم الإعلان عن شفائها، لشخص صيني يبلغ من العمر 41 عاما، وابنه البالغ من العمر 8 سنوات.وارتفعت حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 57 حالة من بينهم حالة وفاة.وأوضحت سلطات المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج، اليوم الأحد، أنه تم تأكيد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد إظهار اختباراته الطبية نتائج إيجابية.