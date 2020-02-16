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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران سمالوط: افتتاح النصب التذكاري وبانوراما قصة شهداء ليبيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:13 م
نيافة الأنبا بفنوتيوس
نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط،
جرجس صفوت
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أكد نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، أن الشهداء الأقباط قدموا ملحمة وقوة للإيمان المسيحي أمام تنظيم داعش الإرهابى ليثبتوا للعالم حقيقة إيمانهم الصامد، وأن التاريخ سيظل يذكر هذا اليوم الذي استشهد فيها الأقباط المصريون فى مشهد مهيب بالصوت والصورة أمام العالم.

وقال في كلمته بمناسبة افتتاح النصب التذكاري وبانوراما قصة الشهداء ومزارهم بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور بسمالوط في الذكرى الخامسة لعيد استشهادهم، إن الكنيسة قامت بإنشاء نصب تذكاري عبارة عن تماثيل للشهداء تجسد مشهد الذبح كتذكار لهذا اليوم وقام بتصميم التماثيل التي وضعت في مدخل الكنيسة الدكتور جرجس الجاولى أستاذ النحت بجامعة المنيا، وتم افتتاح مزار ومتحف الشهداء الذي يضم مقتنيات الشهداء.

وأضاف المطران: "تم إنشاء بانوراما قصة الشهداء وهى عبارة عن توثيق لقصة الشهداء منذ الخطف حتى عودة الجثامين بالصور والوثائق ووضعت في إطارات كبيرة داخل المزار في عدة مراحل بداية من الخطف وإعلان داعش مسئوليتها وما قامت به الدولة المصرية من جهود طوال الأزمة، ومتابعة قداسة البابا ومرحلة العزاء والثأر للشهداء وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومرحلة بناء الكنيسة بقرار الرئيس وتدشينها وإعلان العثور على الأجساد وعودة الجثامين في استقبال مهيب برئاسة قداسة البابا وكافة المواقف الدولية واعترافات أحد المشاركين في المذبحة وتم ترجمة القصة باللغة الإنجليزية والفرنسية".

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