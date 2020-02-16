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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية ألمانيا: نقبل دعوة فرنسا لإجراء حوار استراتيجي

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:01 م
هايكو ماس
هايكو ماس
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، إن ألمانيا تقبل دعوة فرنسا لإجراء حوار استراتيجي بشأن قضايا الأمن الأوروبي والدفاع المشترك، معارضا في الوقت ذاته الابتعاد عن الولايات المتحدة.

وأضاف ماس، في تصريحات له على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن،​ الذي يختتم في وقت لاحق اليوم: يتعين على أوروبا أولًا توضيح كيف يمكنها تلبية المتطلبات الأمنية المتزايدة، لكنني أعتقد أنه سيكون من الخطأ مقارنة أوروبا بالولايات المتحدة، نحن في تحالف دفاعي مشترك يعمل بشكل جيد في حلف الناتو.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد جدد دعوته في مؤتمر ميونخ لأوروبا بتعزيز سياسة الدفاع المشتركة والاطلاع بشكل أكبر على ردعها النووي، مجددا دعوته إلى ضرورة استقلال أوروبا بصورة أكبر عن الولايات المتحدة.

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