تونس تدعو لإعادة مسار التسوية السياسية في ليبيا

دعت تونس إلى العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي لا يزال يشهد العديد من الخروقات، والإسراع بإعادة مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، في إطار حوار ليبي ليبي، يضم جميع الأطراف الليبية دون إقصاء.جاء ذلك اليوم الأحد، في كلمة لصبري باش طبجي، كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية، الذي يرأس وفد بلاده في اجتماع لجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين في ميونخ، الذي يبحث المساعي الدولية والإقليمية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.وحثت تونس، حسبما ذكر بيان الخارجية، الدول المشاركة في الاجتماع والمجموعة الدولية عامة على توحيد الجهود لدفع مسارات التسوية السياسية المنبثقة عن مؤتمر برلين، والتمسك بالحل السلمي للأزمة الليبية.وسلط باش طبجي الضوء على مساعي بلاده التي تقوم بها، بالتنسيق مع بلدان الجوار، من أجل إشراك كافة الأطراف الليبية في إطلاق عملية التسوية السياسية، والتوصل إلى تنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية، مؤكدا حرص تونس على الانضمام إلى كافة فرق العمل التي سيتم تكوينها لاحقا في إطار متابعة مسار برلين، والتي ستشمل المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.