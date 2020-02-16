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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة للحاويات

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:34 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وغادرته 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي السفن بالميناء 14 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن قطارين بحمولة إجمالية 2731 طن قمح غادرا الميناء، وكذلك 726 شاحنة بحمولة 40 ألفًا و823 طنًا من البضائع العامة منها 180 سيارة نقل محملة بـ9491 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71 ألفًا و219 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 98 ألفًا و651 طنًا.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4552 طن فوسفات و4145 طنًا رمل وألفين طن زيت كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9547 طنًا خشب و960 طنًا حديد و6416 طنًا ذرة و7400 طنًا قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 602 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1592 حاوية مكافئة.

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