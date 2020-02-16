406 أشخاص يغادرون الحجر الصحي بالهند بعد تعافيهم من «كورونا»

أعلن متحدث باسم شرطة الحدود بين الهند والتبت عن مغادرة 406 أشخاص، غدا الاثنين، الحجر الصحي، وذلك بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد، بناءً على البيان الاستشاري الصادر عن وزارة الصحة الهندية.ووفقا لتأكيد المتحدث، حسبما أفادت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد، فإن الاختبارات الطبية أثبتت خلوهم جميعا من فيروس (كورونا) المستجد.وأوضح أن الأشخاص كانوا محجوزين في مرفق حجر صحي بمدينة (دلهي)، التابع لشرطة الحدود، بعد استعادتهم سابقًا من مدينة (ووهان)، بؤرة انتشار الفيروس للعالم.