هيئة حماية المستهلك الروسية: لم نسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية «روس بوتريب نادزور»، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.وذكرت الهيئة أنها نظمت مجموعة كاملة من التدابير المضادة لوباء "كورونا" تهدف إلى منع انتشار العدوى.وقالت الهيئة: إنه تمت مراقبة 991 شخصًا، وفحصهم بحثًا عن مجموعة من الإصابات الفيروسية في الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه في المنطقة الشرقية القصوى الفيدرالية يخضع 521 شخصًا من الصين لإشراف طبي، بما في ذلك أولئك الذين يحملون تصريح إقامة في روسيا.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" بين الصينيين الذين وصلوا إلى البلاد في 12 فبراير الجاري، وتم إخراجهم من المستشفى بعد شفائهم، ولم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة.وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد إلى 1665 شخصًا، والمصابين إلى 68 ألفًا و500 شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف الفيروس.