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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء فلسطين: نريد عملية سلام وفق إطار زمني

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:15 م
محمد اشتية
محمد اشتية
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قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن بلاده تريد عملية سلام ذات إطار مرجعي دولي متعدد الأطراف قد يضم الأمم المتحدة أو الرباعية الدولية، مضافًا، إليها بعض الدول، وتكون وفق إطار زمني واضح وإجراءات حقيقية لبناء الثقة بين الأطراف كافة.

وأضاف: "كما يجب أن يكون هناك بديل حقيقي وتدخل دولي جاد تقوده أوروبا والدول العظمى، لمنع الإفشال المتكرر من أمريكا للأمم المتحدة ولعملية السلام، وليكون بديلًا لسياسات الضم وعملية فرض الخطة الأمريكية الإسرائيلية من طرف واحد".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تصريح اشتيه جاء خلال لقائه مع عضو البرلمان الألماني نوربرت روتجين رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التدخل الدولي والأوروبي بشكل خاص، لوقف عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس وكل الأراضي الفلسطينية، وضرورة بلورة أوروبا لاستراتيجية داعمة للحق الفلسطيني في اللجوء إلى المرجعيات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

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