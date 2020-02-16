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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيراني: طهران لن تجري محادثات مع أمريكا تحت الضغط

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:14 م
روحاني
روحاني
وكالات
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة تحت الضغط، مضيفا أن مساعدة إيران ضرورية من أجل تحقيق الأمن في الشرق الأوسط.

وتابع روحاني: إيران لن تتفاوض تحت الضغط، ولن نذعن للضغط الأمريكي، ولن نتفاوض من موقع ضعف، سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران محكوم عليها بالفشل.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين طهران وست من القوى العالمية، وأعادت واشنطن فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني.

وتريد إدارة ترامب إبرام اتفاق جديد يزيد القيود على برنامج إيران النووي، وينهي برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها منذ عقود في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط.

ورفضت طهران إجراء مفاوضات على اتفاق جديد، قائلة: إن المحادثات لن تكون ممكنة إلا إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي ورفعت العقوبات.

وتخوض إيران على مدى عقود حروبا بالوكالة مع السعودية، منافستها الإقليمية الرئيسية.

وقال روحاني: إقرار السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الحساسة وفي الخليج الفارسي مستحيل دون مساعدة إيران.

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