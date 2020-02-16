رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح فعاليات أسبوع التوعية بأمراض قلب الأطفال بطب عين شمس

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:11 م
التوعية بأمراض قلب
التوعية بأمراض قلب الأطفال
إسراء جمال
طباعة
افتتح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع التوعية بأمراض قلب الأطفال، والذي تنظمه وحدة قلب الأطفال بمستشفى جامعة عين شمس للأطفال، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية، خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٠ فبراير الجارى.

وأكد "عمر" خلال كلمته فى الافتتاح أهمية الدور الذى تلعبه أسابيع التوعية التى تنظمها الكلية ومستشفياتها فى نشر الوعى الصحى والثقافى، مشيدًا بجهود قسم طب الأطفال فى تنظيم أسابيع التوعية، لافتًا إلى أهمية تخصيص يوم للتوعية التمريضية خاصة، وأنهم يلعبون دورًا هامًا فى خدمة المرضى ومعاونة الأطباء فالتمريض يعد ضلعًا أساسيًا فى العملية الطبية.

وأشار الدكتور مصطفى الهدهد رئيس أقسام طب الأطفال بكلية الطب بجامعة عين شمس، والمشرف على الأسبوع إلى أن هذا يعد الأسبوع الثالث من أسابيع التوعية على مدار العام، حيث عقد أسبوعين للتوعية للطب النفسى وأمراض الجهاز التنفسى، إما أسبوع أمراض قلب الأطفال، والذى يتواكب مع اليوم العالمى لأمراض القلب، فيتضمن التوعية للتمريض والأطباء والتوعية لأهالى الأطفال مرضى القلب بجانب احتفالية للأطفال، وأخيرًا العمل على وضع الخطط المستقبلية والتفكير بكيفية تحسين الأداء تجاة العناية بالأطفال مرضى القلب.

وأضاف أن الهدف الرئيسى لهذه السلسلة رفع مستوى الأداء ومستوى الوعى للمرضى وذويهم فالجامعة وقسم طب الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى ويسعى لتقديم خدماته.

وتحدثت الدكتورة منى الجنزوى أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة القلب والصدر حول أسبوع التوعية بأمراض قلب الأطفال مشيرًا إلى أنه يتضمن ٥ أيام يبدأ بالتوعية التمريضية حول كيفية قياس الحرارة والتعامل مع زرقة الأطفال، كيفية تركيب جهاز رسم القلب، والتعامل مع جهاز الصدمات الكهربائية للقلب، ثم يوم ترفيهى للأطفال ويوم لتوعية أمهات الأطفال مرضى القلب، حيث نوضح طرق اكتشاف إصابة الطفل حديث الولادة بالمرض أو العلامات التى تجعلها تتوجه لطبيب الأطفال ومن بينها صعوبة التنفس، العزوف عن الرضاعة، ثم محاضرات للأطباء وورش عمل حول استخدام جهاز رسم القلب، والتعامل مع جهاز الصدمات الكهربائية للقلب، والـEco.

وتناولت الدكتورة علياء قطبي أستاذ طب الأطفال ومؤسس وحدة قلب الأطفال، تاريخ تأسيس الوحدة وكيفية مواجهة الصعوبات حتى تقدم الوحدة خدمة طبية مميزة بجانب الدور التعليمى الذى تقدمة لأطباء الماجستير والدكتوراه، ومواكبة كل جديد فى التشخيص والعلاج.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

منذ حوالي 18 ساعة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

منذ يوم

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» فى «90 دقيقة»

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

نتيجة عينة تحليل السيدة المشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

إنفوجراف

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
هشاشة "عظام"
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
المزيد

الثقافة

«عاش هنا» يضم منزل المخرج الراحل أحمد توفيق

حفل إنشاد لمحمود الحديوي ببيت السحيمي.. الثلاثاء

الورشة الثانية لتعليم الديكور بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

«حدائق السلطانة».. قصص تستعيد سحر التراث