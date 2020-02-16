افتتاح فعاليات أسبوع التوعية بأمراض قلب الأطفال بطب عين شمس

افتتح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع التوعية بأمراض قلب الأطفال، والذي تنظمه وحدة قلب الأطفال بمستشفى جامعة عين شمس للأطفال، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية، خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٠ فبراير الجارى.وأكد "عمر" خلال كلمته فى الافتتاح أهمية الدور الذى تلعبه أسابيع التوعية التى تنظمها الكلية ومستشفياتها فى نشر الوعى الصحى والثقافى، مشيدًا بجهود قسم طب الأطفال فى تنظيم أسابيع التوعية، لافتًا إلى أهمية تخصيص يوم للتوعية التمريضية خاصة، وأنهم يلعبون دورًا هامًا فى خدمة المرضى ومعاونة الأطباء فالتمريض يعد ضلعًا أساسيًا فى العملية الطبية.وأشار الدكتور مصطفى الهدهد رئيس أقسام طب الأطفال بكلية الطب بجامعة عين شمس، والمشرف على الأسبوع إلى أن هذا يعد الأسبوع الثالث من أسابيع التوعية على مدار العام، حيث عقد أسبوعين للتوعية للطب النفسى وأمراض الجهاز التنفسى، إما أسبوع أمراض قلب الأطفال، والذى يتواكب مع اليوم العالمى لأمراض القلب، فيتضمن التوعية للتمريض والأطباء والتوعية لأهالى الأطفال مرضى القلب بجانب احتفالية للأطفال، وأخيرًا العمل على وضع الخطط المستقبلية والتفكير بكيفية تحسين الأداء تجاة العناية بالأطفال مرضى القلب.وأضاف أن الهدف الرئيسى لهذه السلسلة رفع مستوى الأداء ومستوى الوعى للمرضى وذويهم فالجامعة وقسم طب الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى ويسعى لتقديم خدماته.وتحدثت الدكتورة منى الجنزوى أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة القلب والصدر حول أسبوع التوعية بأمراض قلب الأطفال مشيرًا إلى أنه يتضمن ٥ أيام يبدأ بالتوعية التمريضية حول كيفية قياس الحرارة والتعامل مع زرقة الأطفال، كيفية تركيب جهاز رسم القلب، والتعامل مع جهاز الصدمات الكهربائية للقلب، ثم يوم ترفيهى للأطفال ويوم لتوعية أمهات الأطفال مرضى القلب، حيث نوضح طرق اكتشاف إصابة الطفل حديث الولادة بالمرض أو العلامات التى تجعلها تتوجه لطبيب الأطفال ومن بينها صعوبة التنفس، العزوف عن الرضاعة، ثم محاضرات للأطباء وورش عمل حول استخدام جهاز رسم القلب، والتعامل مع جهاز الصدمات الكهربائية للقلب، والـEco.وتناولت الدكتورة علياء قطبي أستاذ طب الأطفال ومؤسس وحدة قلب الأطفال، تاريخ تأسيس الوحدة وكيفية مواجهة الصعوبات حتى تقدم الوحدة خدمة طبية مميزة بجانب الدور التعليمى الذى تقدمة لأطباء الماجستير والدكتوراه، ومواكبة كل جديد فى التشخيص والعلاج.