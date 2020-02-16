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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح نقابة الأطباء البيطريين بالوادي الجديد

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:09 م
محمد الزملوط
محمد الزملوط
عبدالناصرمحمد
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افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، وقيادات الطب البيطري بالمحافظة صباح اليوم، مقر نقابة الأطباء البيطريين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد العامرى أن المقر الجديد جاء لخدمة الأطباء البيطريين على مستوى المحافظة، وتسهيل الخدمات والإجراءات لهم، مشيرًا إلى افتتاح نادى للأطباء البيطريين قريبًا بمحافظة الوادى الجديد، والذى تم تخصيص أرض له من قبل محافظ الوادى الجديد.

وصرح الزملوط بأنه تم الاتفاق على التنسيق لتخصيص قطعة لإنشاء نادي تابع للنقابة، وذلك للتوسع في الخدمات المقدمة للأعضاء، معربًا عن تقديره للدور الذي يقوم به الطبيب البيطرى ومديرية الطب البيطري بالمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميته.

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