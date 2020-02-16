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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد مهران يطلق مبادرة لضمان المنافسة الشريفة في انتخابات المحامين

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:07 م
المحامي محمد مهران
المحامي محمد مهران
محمد جعفر
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وجه المحامي محمد مهران المرشح على منصب نقيب المحامين، انتقادات لبعض الأساليب التي تتم بين المتنافسين في انتخابات نقابة المحامين، مؤكدًا أن ما يتم يخرج عن إطار تعاليم الأديان وأخلاقيات المحامين.

وعلق في بيان له: "لا يجوز بأي شكل أن ننشر تسجيلات شخصية بين أفراد لصالح ضرب المنافسين وتشويه سمعتهم أو تفريق الجبهات، فهذه ليست من أخلاق المحامين في شيء ولا بد من رفضها تمامًا".

وطالب بضرورة أن تتسم العملية الانتخابية بالمنافسة الشريفة بعيدًا عن هذه الأساليب غير المنضبطة أخلاقيًا أو قانونيًا، خاصة وأن اختراق خصوصية الأفراد والتنصت جريمة قانونية لا تتناسب مع قيمة وقامة نقابة المحامين، والقدوة الحسنة للمحامي في المجتمع.

وقال: "التنمر بحق المحامي المحترم رجائي عطية أمر غير مقبول فهو قيمة وقامة قانونية لا بد من احترامها، ومن غير المقبول توجيه سباب أو شتائم بحقه أو حق غيره".

وأعلن عن مبادرة بين جميع المنافسين بأن تكون الانتخابات تنعم بالمنافسة الشريفة بعيدًا عن البذاءات غير المقبولة والتي تؤذي المهنة وصورة المحامي في المجتمع.

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