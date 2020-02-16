السعودية تستعد لتصدير الغاز والبتروكيماويات

قال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، إن بلاده تستعد لتصدير الغاز والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن استغلال النفط والغاز بالشكل الأمثل سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة.وحسبما أفادت جريدة الرياض السعودية، قال بن سلمان خلال تدشين فعاليات مؤتمر "سابك 2020" في المنطقة الشرقية اليوم الأحد: "ستسمعون قريبًا عن إمكانية أن تكون المملكة مصدرة للغاز والبتروكيماويات".ووعد بالكشف عن تفاصيل برنامج، يعد مفخرة للمملكة، قريبًا، مضيفًا أن المملكة تسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح، واستغلال المواد الهيدروكربونية بالشكل المناسب، بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية.