الإحصاء: 35.7% زيادة بواردات مصر من اللحوم المجمدة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع فاتورة استيراد المصريين من اللحوم المجمدة إلى 1.4 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 1.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بزيادة قدرها 35.7%.وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه أن واردات المصريين من الجمبري ارتفعت لـ 155 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 120.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بزيادة قدرها 28.9%.وأعلن جهاز الإحصاء ارتفاع جملة واردات مصر من السلع الغذائية إلى 12 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 11.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.1% خلال عام.