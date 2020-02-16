مصرع طفلين وإصابة 2 فى حادث «توك توك» بسوهاج

شهدت قرية شطورة التابعة لمحافظة سوهاج، اليوم، حادثا مأساويا على طريق أسيوط - سوهاج الزراعي، عندما اصطدمت سيارة ربع نقل بتوكتوك محمل بأربعة أطفال خلال عودتهم من المدرسة، ودراجتين بخاريتين.وحسب شهود عيان، فإن الحادث أدى لوفاة طفلين وتحويل باقي المصابين لمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج، وتحويل سائق التوكتوك لمستشفى سوهاج الجامعى.وكان اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث بالقرب من مدرسة شطورة للصم والبكم وأسفر الحادث عن وفاة "م.م "، "11سنة"، و"د.ر"، "10 سنوات"، وإصابة كل من "م.ح"، و"أ.ع" 10سنوات، وشقيقته "ش.ع"8 سنوات، وأ.أ" سائق 31 سنة.