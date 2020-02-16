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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات منحة إعداد القادة بالغربية

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:56 م
إعداد القادة
إعداد القادة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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اختتمت فعاليات منحة إعداد القادة، اليوم، والتي أقامتها مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بالتعاون مع هيئة استعلامات وسط الدلتا، بمقر نادي نقابة المعلمين بمدينة زفتى، وقدمت مجانية وشهدت إقبالًا كبيرًا من مختلف الأعمار.

وتناول المحاضرون خلال عدة أيام الموضوعات المختلفة حول أساليب وطرق اكتشاف الأزمات وطرق علاجها، حيث تطرق المحاضرون للجوانب الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأكدت رحاب البحراوي، منسق عام المنحة، ومسئول المؤسسة بالغربية، أنه من المنتظر أن تستمر مثل هذه المنح في عدة أماكن مختلفة داخل وخارج محافظة الغربية، برعاية ودعم المؤسسة.

وأشارت إلى أن المنحة تم تقديمها من المؤسسة تحت قيادة الدكتور أحمد الشريف، الأمين العام، وإشراف وحضور سمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا، بحضور محمد عبده مدير المركز الإعلامي بزفتي، وعدد كبير من القيادات الشعبية بمركز ومدينة زفتى.

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