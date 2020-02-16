مصر تقلص وارداتها من أوروبا بمليار دولار خلال عام (إنفوجراف)

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من دول شرق أوروبا تقلصت بما يقارب المليار دولار خلال عام، إذ تراجعت قيمتها إلى 12.5 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019، مقابل 13.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.وجاء فى صدارة تلك الدول، روسيا والتي سجلت الواردات منها أكبر تراجعًا إلى 3.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر عام 2019، مقابل 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، يليها التشيك والتى تراجعت وارداتها إلى 332 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 593 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، ثم قبرص والتى تراجعت وارداتها 41.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2019 مقابل 174 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.