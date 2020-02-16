«عبدالغني»: الجوهري أفضل مدرب مصري.. وعبدالعال يرد: «عشان كان بيلعبك»

مازح رضا عبدالعال، لاعب الزمالك السابق، الكابتن مجدي عبدالغني لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فيديو نشرته فضائية ten، حول رأي الأخير في من هو أفضل مدرب مصري؟و بسؤال مجدي عبدالغني من هو أفضل مدرب مصري؟، أجاب: "الراحل محمود الجوهري"، ليرد الكابتن رضا عبدالعال: "علشان كان بيلعبك، هو كده الله يرحمه مكانش بيحب أي حد حريف، أو حد الجماهير تهتف له، حتى لا يسرق النجومية منه".واستشهد عبدالعال في ذلك بأن الكابتن الجوهري كان يشارك أحمد الكاس في المباريات لأنه ليس له جمهور، في حين أنه كان يُجلس طاهر أبوزيد على دكة البدلاء.