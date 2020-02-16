ضبط مصنع بلاستيك غير مرخص ومنتجات مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من القبض على صاحب مصنع أدوات بلاستيكية غير مرخص؛ لاستخدامه خامات مجهولة المصدر ودون أي بيانات أو مستندات تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، ووضعها على المنتج النهائي لطرحها بالأسواق.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط المدعو "ج. ه" 53 سنة، لإنشائه مصنع تجميع أدوات بلاستيكية غير مرخص بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية، وتم ضبط معدات الإنتاج، و50 ماكينة لتصنيع البلاستيك، و1250 كجم بلاستيك.