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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع بلاستيك غير مرخص ومنتجات مجهولة المصدر بالقليوبية

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:53 م
مصنع بلاستيك
مصنع بلاستيك
صلاح حسنى
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من القبض على صاحب مصنع أدوات بلاستيكية غير مرخص؛ لاستخدامه خامات مجهولة المصدر ودون أي بيانات أو مستندات تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، ووضعها على المنتج النهائي لطرحها بالأسواق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط المدعو "ج. ه" 53 سنة، لإنشائه مصنع تجميع أدوات بلاستيكية غير مرخص بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية، وتم ضبط معدات الإنتاج، و50 ماكينة لتصنيع البلاستيك، و1250 كجم بلاستيك.

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