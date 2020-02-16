محافظ القليوبية: الموهوبون والنابغون قاطرة التقدم في مصر

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الطلبة الموهوبين والعباقرة هم قاطرة التقدم في مصر، مشيرا إلى أنه لدينا أفضل العقول وأحسن المعلمين، معربا عن فخره واعتزازه بأبناء المحافظة من المبدعين والمبتكرين.وأضاف المحافظ أن الاهتمام بالموهوبين والفائقين يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتطوير التكنولوجي لبناء دولة حديثة ومتقدمة، مشيرا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة الدعم لأبنائها النابغين والمتفوقين علميا في شتى المجالات ومساعدتهم في النهوض بمستواهم للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر في كافة المحافل العالمية.جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في حفل تكريم الطلاب المتفوقين المشاركين في معرض القليوبية للعلوم والهندسة 2020 في مجال العلوم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.وأشار المحافظ إلى أن المعرض يهدف إلى نشر التوعية التكنولوجية وتنمية روح الابتكار لدى طلاب المدارس بالمحافظة، بالتعاون مع كلية الهندسة ببنها ومركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم، مضيفا أن لجان التحكيم التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها من مجموعة من كليات الجامعة انتهت إلى إعلان تكريم 25 طالبا من 9 إدارات تعليمية بالقليوبية، وهي "بنها، كفر شكر، طوخ، قليوب، القناطر الخيرية، الخانكة، شبين القناطر، العبور، وغرب شبرا الخيمة" إلى جانب تكريم 3 طلاب تحت السن، مشيرا إلى أنه سيتم تصعيد الـ 25 طالبا بمشروعاتهم للمشاركة بها على مستوى الجمهورية.وقال المحافظ إن المعرض يعد بمثابة الدعامة لأكبر المسابقات في مجال العلوم والهندسة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي من أجل تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، مضيفا أن معرض العلوم والهندسة بالقليوبية يتضمن ما يقرب من 116 مشروعا بمشاركة 167 طالبا من المبتكرين والمخترعين والمشرفين على المشروعات في 20 مجال من المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة.وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أهمية تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، معبرا عن سعادته لمشاركته في فعاليات المعرض الذى ضم عدد من الابتكارات والمشروعات الخاصة بطلاب مدارس التربية والتعليم بالقليوبية، مؤكدا أن جامعة بنها في خدمة محافظة القليوبية، ونستهدف مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.