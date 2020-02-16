حجز محاكمة متهمين في «خلية المعصرة» لجلسة 5 أبريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حجز محاكمة متهمين اثنين، في القضية المعروفة بـ"خلية المعصرة"، على الأحكام الصادرة ضدهما غيابيًا، إلى جلسة 5 أبريل المقبل.ووجهت النيابة للمتهمين، وآخرين أنه في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.كما وجهت لهم النيابة تهم منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهي "جماعة الإخوان المسلمين"، والتي تضطلع لتحقيق أغراضها لتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدى على قوات الشرطة، والمنشآت العامة، وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقه.