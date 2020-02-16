بحضور ١٨٠ضيفًا…احتفالية خاصة بمعبد إلياهو هانبى فى الإسكندرية

أقيم يوم الجمعة الماضى احتفال بالمعبد اليهودي "إلياهو هانبي" بالإسكندرية حضره حوالي ١٨٠ ضيفًا أجنبيًا أغلبهم يهود من جذور مصرية.وذلك بعد الافتتاح الرسمي للكنيس الذي تم تجديده في الإسكندرية قبل بضعة أسابيع من قبل السلطات المصرية.وأفادت التقارير العبرية أن الحدث تضمن بعض الطقوس، مثل تقديم لفائف التوراة واستقبال السبت.وحضر الاحتفال السفير الأمريكي في مصر يوناثان كهين، والسفير الإسرائيلي السابق في مصر ديفيد جوفرين، وطاقم السفارة الإسرائيلية في القاهرة.