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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بحضور ١٨٠ضيفًا…احتفالية خاصة بمعبد إلياهو هانبى فى الإسكندرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:22 م
معبد إلياهو
معبد إلياهو
سارة شريف
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أقيم يوم الجمعة الماضى احتفال بالمعبد اليهودي "إلياهو هانبي" بالإسكندرية حضره حوالي ١٨٠ ضيفًا أجنبيًا أغلبهم يهود من جذور مصرية.
وذلك بعد الافتتاح الرسمي للكنيس الذي تم تجديده في الإسكندرية قبل بضعة أسابيع من قبل السلطات المصرية.
وأفادت التقارير العبرية أن الحدث تضمن بعض الطقوس، مثل تقديم لفائف التوراة واستقبال السبت.
وحضر الاحتفال السفير الأمريكي في مصر يوناثان كهين، والسفير الإسرائيلي السابق في مصر ديفيد جوفرين، وطاقم السفارة الإسرائيلية في القاهرة.

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