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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:16 م
المقررات التموينية
المقررات التموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالي، وأنه جرى صرف ما يقرب من 60% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت الوزارة قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية، خاصة السلع الأساسية وتكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب أيضًا توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قال إنه تم عمل مذكرة ودراسة عن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، وجار مناقشته مع محمد معيط، وزير المالية لتدبير التمويل اللازم.

وأضاف أن الوزارة لا تريد تقليل حجم الدعم، بل تريد توجيهه للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه يبلغ العام المالي الحالي 89 مليار جنيه، بينما بلغ العام المالي الماضي 86 مليارا.

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