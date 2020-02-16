رائحة غاز تنتشر في المنصورة الأربعاء المقبل

قالت رئاسة حي غرب المنصورة، إن يوم الأربعاء المقبل سيتم انبعاث رائحة غاز ناتج عن قيام شركة مصر بإجراء أعمال ملء التانك الرئيسي للغاز الطبيعى بمادة الرائحة المميزة للغاز بمحطة تخفيض الضغط.وطمأنت رئاسة حى غرب المواطنين بمدينة المنصورة وطلخا والقرى المحيطة بهما والكائنة لأول الطريق (المنصورة، المحلة) انبعاث رائحة الغاز بالجو بفجر يوم الأربعاء الموافق 19-2-2020 بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا" حتى الساعة الخامسة صباحًا" لا يوجد منها أى خطورة.وأضافت رئاسة حى غرب أن أعمال ملء التنك سينتج عنه تصاعد أبخرة لمادة الرائحة، ما قد يسبب الإحساس لدى المواطن بتسريب فى الغاز الطبيعى، وتلك العمليات تتم بشكل آمن بمعرفة الشركة المختصة.