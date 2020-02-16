التصريح بدفن جثة شخص توفي في انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بشارع خالد بن الوليد، وانتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية، مما تسبب في وفاة شخص داخل الشقة.جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونقل جثة المتوفي إلى مشرحة الإسعاف، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.