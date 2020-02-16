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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص توفي في انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:14 م
جثة
جثة
الإسكندرية - مصطفي فتحي
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بشارع خالد بن الوليد، وانتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية، مما تسبب في وفاة شخص داخل الشقة.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونقل جثة المتوفي إلى مشرحة الإسعاف، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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