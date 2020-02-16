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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة العالمية تشيد بشفافية مصر فى التعامل مع «حامل كورونا»

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:12 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
هدير شعراوي
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أشاد الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بشفافية الحكومة المصرية في الإبلاغ عن الحالة الحاملة لفيروس "كورونا"، مشددًا على دعم المنظمة للحكومة المصرية بالإجراءات المطلوبة لعزلها وحماية مجتمعها من الفيروس، مؤكدا ملاحقة المخالطين للحالة وعزلهم ومراقبتهم من قبل وزارة الصحة والسكان، مشددا على أن أعراض "كورونا" تشبة البرد العادي، وليس كل مصاب بالبرد مصاب به.

وأضاف جبور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن نسبة الوفيات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما زالت منخفضة لا تتعدى 2.2%، وهو مؤشر جيد بالنظر لشراسة الفيروس نفسه.

وأضاف جبور، أن هناك إبلاغًا عن إصابة حالة في مصر بفيروس "كورونا"، وهناك تعاون دائم مع الحكومة المصرية، ووزارة الصحة والسكان، لوضع الدلائل والمعلومات الحديثة عن الفيروس بين أيديهم لاتخاذ القرارات المناسبة.

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