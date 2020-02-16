اشتعال النيران بسوق الباعة الجائلين في الغردقة (صور)

نشب حريق ضخم بسوق الباعة الجائلين، بشارع المصالح الحكومية، بمدينة الغردقة، منذ قليل، مما أدى إلى تصاعد أعمدة النيران والأدخنة بالمنطقة، دون معرفة الأسباب حتى الآن، وتم إخطار غرفة الحماية المدنية بالحريق.تلقت غرفة عمليات النجدة بمدينة الغردقة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران أعلى سوق الباعة الجائلين، مما أدى لارتفاع الأدخنة والنيران، وعلى الفور قامت غرفة عمليات نجدة الغردقة بإخطار غرفة عمليات الحماية المدنية التي قامت وانتقلت للواقعة بعد تجهيز سيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق.