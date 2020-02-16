الاشتباه في إصابة سيدة بإنفلونزا الطيور ببني سويف

أرسلت مستشفى بني سويف الجامعي، اليوم الأحد، عينات من الدماء بعد سحبها من ربة منزل إثر الاشتباه في إصابتها بإنفلونزا الطيور، إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى متابعة حالتها أولًا بأول.واستقبلت المستشفى الجامعي ربة منزل وتدعى "نادية.ع.س" 20 سنة، ومقيمة بمركز الواسطى شمال المحافظة بعد إصابتها بفشل في وظائف التنفس والتهاب رئوي حاد وارتفاع في درجة الحرارة، وتم حجزها بغرفة العزل بالمستشفى بعد الاشتباه في أعراضها في الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور.وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه المريضة من سحب عينة دماء وإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة لتحليلها، للتأكد من إصابة المريضة بأي أمراض من عدمها وتتلقى العلاج اللازم تحت إشراف طبي كامل بالمستشفى.وأكد مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي أن العينة التي أرسلته المستشفى ليتم تحليلها ستظهر نتائجها بعد 5 أيام.