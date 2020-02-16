شكري يلتقي نظيره اللاتفي في ميونخ الألمانية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، إدجارز رينكفيتش، وزير خارجية لاتفيا، في إطار زيارته الحالية إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب خلال اللقاء عن اهتمام مصر بدعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا على جميع المستويات.ومن ناحيته، أعرب الوزير اللاتفي عن التقدير لزيارة الوزير شكري إلى "ريجا" في أكتوبر 2019، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات البلدين، معربًا عن التطلع لتعزيز أوجه التعاون الثنائي المشترك.وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية استعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، معربًا عن التطلع للتعاون مع لاتفيا في مجال الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.ومن ناحية أخرى، أوضح حافظ، أن اللقاء تناول كذلك التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن سُبل حلحلة الأزمات في الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا.