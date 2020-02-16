الورشة الثانية لتعليم الديكور بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الورشة الثانية لتعليم الديكور السينمائي، وذلك فى السادسة من مساء يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، وتحت إشراف مهندس الديكور شادي العنانى.ويقول السيناريست والناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن الورشة تقدم مجانا، بهدف تعليم فن الديكور السينمائى للهواة ومحبي فن الديكور، للمساهمة في وجود جيل جديد من الموهوبين والمبدعين وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مواهبهم الفنية، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد (٣٦ شارع شريف - القاهرة).