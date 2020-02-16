الصحة العالمية: حالة «كورونا» في مصر عديمة الأعراض

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إجمالي 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا الجديد"، (كوفيد-19) في إقليم شرق المتوسط، اعتبارًا من اليوم 16 فبراير 2020، وتابعت أن ‏وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أبلغت عن 8 حالات في الفترة بين 29 يناير و9 فبراير، كما أبلغت وزارة الصحة والسكان المصرية عن حالة واحدة في يوم 14 فبراير.وتابعت، أن وزارة الصحة الإماراتية أبغلت عن شفاء ثلاث حالات من فيروس "كورونا" شفاءً تامًا وخروجهم من المستشفى في الفترة بين يومي 9 و14 فبراير.وبشأن الحالة المؤكدة في مصر، قالت المنظمة الدولية إنها عديمة الأعراض، وكشف عنها من خلال تحري المُخالِطين لحالة دالَّة وصلت إلى القاهرة في رحلة عمل في الفترة بين 21 يناير و4 فبراير، إذ تأكدت إصابة هذه الحالة بمرض "كوفيد-19" في يوم 11 فبراير في الصين بعد عودتها، وجرى عزلها في مصر في إحدى مستشفيات الإحالة، وجارٍ الآن تتبُّع المُخالِطين الآخرين لهذه الحالة، ونتائج فحصهم حتى الآن سلبية، وتجرى متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يومًا، وتُنسِّق منظمة الصحة العالمية مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم إجراء الاستقصاء اللازم في مصر.ويُتبع الآن التدبير العلاجي لحالات الإصابة المؤكدة في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وفقًا للبروتوكولات المعيارية.واستطردت، رفعت بلدان الإقليم، حالة التأهب والاستعداد للعمليات بهدف ضمان الكشف المبكر عن حالات الإصابة المحتملة بفيروس "كورونا" والاستجابة السريعة لها، وتمت مشاركة المعلومات عن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها في الإقليم مع المنظمة وفقًا للوائح الصحية الدولية، ووضعت البلدان خططًا وطنية للتأهب والاستجابة ونفذتها، بهدف تفعيل الإجراءات والتدابير المشددة (إلى جانب الإجراءات التشغيلية الموحدة ذات الصلة بالموضوع)، وذلك بالتنسيق مع المنظمة.وأوضحت، أن هذه التدابير تشمل تفعيل آليات تنسيق متعددة القطاعات، وتطبيق الترصُّد الفعَّال والتحرِّي في نقاط الدخول؛ وتدريب مُقدِّمي خدمات الرعاية الصحية على تتبُّع المُخالِطين وتحديد الحالات المؤكدة والحالات المشتبه فيها؛ والتدبير العلاجي للحالات وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها؛ وتوزيع معدات الوقاية الشخصية على المرافق الصحية، بما في ذلك في نقاط الدخول من أجل التدبير العلاجي للحالات المؤكدة والمشتبه فيها؛ واستنفار فرق الاستجابة السريعة ورفع حالة التأهب؛ وتوزيع مواد الإعلام والتثقيف والاتصال لتوعية العامة وتفنيد الشائعات وتصحيح المعلومات المغلوطة.