عبدالعزيز سمير: مصر تحرص على مواكبة التقدم ومواجهة التحديات

أكد عبدالعزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن الهدف من أهمية الندوة التي ينظمها الاتحاد العام لشباب العمال تحت مسمى "لقاء فكري لشباب العمال حول مباشرة الحقوق السياسية"، تكمن فى تعريفهم بمجريات الأمور فى الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.وأوضح أنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم كانت أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وتحديات إعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية.وتابع أنه كان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم، وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.وأضاف أنها صناعة مجتمعية تتطلب من شباب مصر أن يتقنوا التعليم والتعلم لكي يتم تخريج دفعات ذوى كفاءة عالية لبناء الدولة المصرية بسواعدهم الفتية.